المكتبة السودانية:تأبين الذاكرة السودانية - عادل الامين

2020/10/22 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_الامين المقدمة(1) ابنائي جدار المناعة لا لمن يستخف بعقولنا ستنتصر المواطنة وتعلو على كل ما تم صنعه ولا أشك في العقل السوداني وأعلم بأنه جدير بأن يفرق بين ما هو أصيل وبين ما هو مزيف قد تم صنعه في معاملهم لغزو أوطاننا بغزو مصادر الإدراك فينا وتهيئة العقل لتلقي صدمة الإنقاذ بالخصخصة والتي تعني تغيير ديمغرافي إكوليجي وهذا يعني أن يصبح الإنسان السوداني مسخ طيع خنوع ......





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