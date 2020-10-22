التنمية البشرية والاجتماعية في العراق والسعي للأفضل . - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/10/22 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ينبغي ان يكون الانسان الموضوع الاساسي في التنمية البشرية وغايتها ومن كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والفكرية .



والتنمية يجب ان تكون شاملة ومتكاملة وتشمل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ويفترض ان لا تترك اي جانب في البلد الا وتعمل على تطويره وتحسينه .



والتنمية تكون قابلة للاستمرار ومستدامة تسعى دائما للأفضل وان تتجه الى تنمية الانسان جسديا ونفسيا واخلاقيا وعمليا من جه ......





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