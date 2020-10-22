تخبط الاقتصاد العراقي - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/10/22 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب خاض العراق غمار صراعات مختلفة خلال العقود الثلاثة الماضية توجت بسقوط النظام في اذار 2003 واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية ومواجهة العراق للعديد من التحديات والتي من بينها اعادة بناء مرافق بنيته الاساسية ومؤسساته بعد الحكم الاستبدادي والحروب التي خاضها منذ ثمانينات القرن الماضي وتداعيات الاحتلال الامريكي ومن ثم انعدام الاستقرار السياسي والاعتماد على اقتصاد وحيد الجانب,على النفط الخا ......





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