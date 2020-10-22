رئيس الوزراء المصري في بغداد الاسبوع المقبل

2020/10/22 | 08:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يصل إلى بغداد في الأسبوع المقبل، وفد مصري رفيع برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المصريين لعقد اجتماع اللجنة العراقية ـ المصرية المشتركة برئاسة رئيسَي وزراء البلدين.

ونقلت صحيفة الصباح عن مصادر خاصة قولها ان “الوفد سيناقش عدداً من البنود والاتفاقيات التي وقعها الطرفان سابقا خلال اللجنة العراقية المصرية التي عقدت عام 2009 برئاسة وزيري خارجية الطرفين بالقاهرة وتفعيلها كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة في مجالات متعددة تخص الطاقة والكهرباء والاسكان والتنمية والنقل والاتصالات والمياه والزراعة وتبادل الخبراء وغيرها”.

يشار الى ان وزير الخارجية فؤاد حسين كان قد زار القاهرة قبل ايام وعقد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسلمه رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعقد لقاء ثلاثيا مع الاردن ومصر، في حين زار امين عام جامعة الدول العربية .

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