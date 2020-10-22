2020/10/22 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_تقوائي دعوة لطرد النظام الإسلامي الإيراني من المجتمع الدولي بسبب سلوكه الإبادة الجماعية واستخفافه بحياة الإنسان.السيد أنطونيو غوتريشالأمين العام للأمم المتحدةالأمانة العامة للأمم المتحدة405 شرق شارع 42 نيويورك 10017الولايات المتحدة الأمريكية20 أكتوبر 2020عزيزي السيد الأمين العامإن تقريرك عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية إلى الدورة 75 للجمعية العامة ، وال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش - حميد تقوائي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش - حميد تقوائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).