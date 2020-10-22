الموجة الثانية.. تحذير بريطاني من

2020/10/22 | 08:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مستشار علمي حكومي من أن عشرات الآلاف من الوفيات باتت حتمية الآن في موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا تجتاح إنكلترا بسبب الفشل في احتواء الفيروس.

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