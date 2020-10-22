المالية النيابية: الحكومة تأخرت بارسال موازنة 2021 الى البرلمان

2020/10/22 | 08:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الخميس، أنَّ قانون الإدارة المالية يلزم بإرسال مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2021 في منتصف شهر تشرين الاول الحالي".

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