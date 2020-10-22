2020/10/22 | 08:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقَّع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط ضياء عواد كاظم، الخميس، ازدياد سكان العراق بحلول 2025 الى 42 مليون نسمة، فيما أشار الى أن نسبة السكان التقديرية في الوقت الحاضر هي 39 مليون نسمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحلول 2025 .. التخطيط: عدد سكان العراق سيصل الى 42 مليون نسمة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحلول 2025 .. التخطيط: عدد سكان العراق سيصل الى 42 مليون نسمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).