رسول: التحقيق بحادثة الفرحاتية مستمر وسنطلع الرأي العام حال انتهاءه

2020/10/22 | 08:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاربعاء، استمرار فريق التحقيق بحادثة الفرحاتية بجمع المعلومات والادلة لتحديد الجهة التي تقف وراء تنفيذ المجزرة.

وقال رسول في تغريدة له على تويتر، اليوم (22 تشرين الاول 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، ان القائد العام للقوات المسلحة، يتابع بشكل مستمر التحقيق في حادثة الفرحاتية".

واضاف ان "فريق التحقيق مستمر في جمع المعلومات والأدلة لحين تحديد الجماعة الإجرامية التي نفذت المجزرة"، مبينا ان "الرأي العام سيكون على أطلاع بتفاصيل الحادث بعد انتهاء التحقيق".

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