طقس العراق: استمرار درجات الحرارة الثلاثينية والتغيير يبدأ منتصف الشهر القادم

2020/10/22 | 08:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

تشير التنبؤات الجوية إلى استمرار درجات الحرارة الثلاثينية لأسبوعين قادمين ولا بوادر لانخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وقال الراصد الجوي واثق السلامي في توضيح تابعه "ناس"، (22 تشرين الأول 2020) إن "مخرجات نماذج الرياح المدارية والكتل الرطبة مبشرة كل ما اقتربنا من تشرين الثاني"،

وأوضح أن "نموذج الرياح الصاعده (التشتيت العلوي)لطبقة 200hpa+ نموذج هوفمولر رحيل الكتلة الجافة شرقاً ونشاط الكتلة الرطبة تصاعدياً مع بداية شهر نوفمبر، ما يعني اننا مقبلون على فترة خصبة".

وأشار السلامي إلى "استمرار درجات الحرارة الثلاثينية لاسبوعين آخرين، ولابوادر لانخفاض ملموس خلال الفترة القريبة".

وأضاف، أن "الشهر المقبل هو املنا في التغيير الحقيقي لأجواء العراق بين هطول الامطار وانخفاض درجات الحرارة".

وتابع الراصد الجوي أنه "بالعودة للمواسم الماضية نجد ان انخفاض درجات الحرارة وبرودة الاجواء لم تحدث الا بعد منتصف نوفمبر وهذا ماهو متوقع لهذا الموسم ايضا لذلك تعتبر درجات الحرارة المسجلة حاليا هي ضمن المعدلات الطبيعية ".

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