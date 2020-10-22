مكافأة للإدلاء بمعلومات عنهم.. من هم عناصر حزب الله الذين اختطفوا الرحلة 847؟

2020/10/22 | 08:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 14 يونيو عام 1985، اعترضت مجموعة من الخاطفين المسلحين، التابعين لحزب الله، مسار الرحلة 847 التابعة لطيران "تي دبليو إيه" الأميركية، وأجبروها على الهبوط في بيروت، لتبدأ رحلة من الابتزاز والمفاوضات، أسفرت عن مقتل أحد الركاب المحتجزين وإطلاق سراح الآخرين وعددهم 153.

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