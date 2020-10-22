كتاب: - صفقة القرن - في الميدان - الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

2020/10/22 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين لكتاب: - صفقة القرن - في الميدان ......





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