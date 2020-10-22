وزارة الداخلية تكشف تفاصيل عن الأم التي ألقت طفليها في نهر دجلة

2020/10/22 | 08:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- قال اللواء خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إنه خلال الأيام الماضية كان هناك جريمة بشعة وهي قيام سيدة عراقية بإلقاء طفليها في نهر دجلة وهما ولم تتجاوز أعمارهما الـ3 أعوام.



وأضاف المحنا خلال مداخلة هاتفية في احدى برامج التلفزيون، أن هذه الجريمة البشعة فقد بسببها اطفال ابرياء، مؤكدا ان قوات الشرطة العراقية تمكنت من القبض […]

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