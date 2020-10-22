الفتلاوي يوضح اهم مجريات المباحثات بشأن الدوائر الانتخابية

2020/10/22 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

أوضح النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اهم مجريات المباحثات والاجتماعات السياسية بشأن حسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة، لافتا الى ان الكثير من المقترحات قدمت وهناك نتائج جيدة لانهاء الخلاف حول الدوائر الانتخابية.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “بعض الكتل السياسية لديها رغبة بجعل الدائرة الانتخابية 4 مقاعد على ان تحتوي على ثلاثة مقاعد للرجال وواحد لكوتا النساء”.

وأضاف ان “الاعداد متفاوتة بين الدائرة الواحدة والدوائر الأخرى، وقد تكون بعض المحافظات دائرتين او ثلاث، وقد تحصل بغداد على 10 دوائر انتخابية”.

وبين ان “هناك نتائج جيدة بشأن ملف الدوائر المتعددة ومازالت الاجتماعات والمباحثات قائمة من اجل حسم الموضوع بالكامل والذهاب نحو جلسة البرلمان من اجل التصويت وانهاء الخلاف حول هذا الامر”.



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