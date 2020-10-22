الطاقة النيابية تحذر من انتكاسة في توفير الكهرباء للمواطنين

2020/10/22 | 08:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذرت لجنة النفط والطاقة النيابية، الخميس، من حصول انتكاسة في توفير الكهرباء للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة تصفير غالبية مخازن وزارة الكهرباء بسبب قلة التخصيصات المالية.

وقال عضو اللجنة أمجد هاشم العقابي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (22 تشرين الاول 2020) إن العراق بحاجة الى 12 ـ 13 الف ميغا واط من الكهرباء، وهي متوفرة في الوقت الحالي، مشيرا الى إيقاف المحطات الاستثمارية بسبب عدم الحاجة لانتاجها.

وعزا الخلل الذي يحدث في بعض المحطات إلى مشكلات في قطاعي النقل والتوزيع وليس في قطاع الإنتاج، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة "انتكاسة كبيرة" في توفير الكهرباء للمواطنين.

وحدد العقابي اسباب المخاوف من تلك الانتكاسة كون 90% من الشبكات الكهربائية هوائية وعرضة للأمطار، ويمكن أن تسبب مشكلات مع أي متغير جوي.

وبين أن وزارتي المالية والكهرباء لم تتعاملا مع تلك الشبكات بصورة صحيحة في ما يخص الموارد المالية لأغراض شراء المحولات والاسلاك، منبها على أن غالبية مخازن الكهرباء مصفرة بشكل تام.

ودعا وزارة المالية الى الجدية بإطلاق التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء لشراء محولات وأسلاك وتأهيل الشبكات، لأن الايام المقبلة قد تشهد تقليل تجهيز المواطنين بالكهرباء بسبب برودة الأجواء والعواصف والأمطار.

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