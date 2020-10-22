أوباما : ترامب مزق سمعة الولايات المتحدة في كل أنحاء العالم

2020/10/22 | 09:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- دعا الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الناخبين لإقبال غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية من أجل ضمان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ومنع استمرار حكم الجمهوري، دونالد ترامب.



وقال أوباما، خلال كلمة ألقاها الأربعاء أمام حشد انتخابي في مدينة فيلاديلفيا بولاية بنسيلفانيا: “يجب أن نقبل (على الانتخابات) بطريقة لم نفعلها أبدا من قبل..



لا يمكن […]

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