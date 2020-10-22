حرائق ضخمة ومرعبة تشعل “تنومة والنماص” في السعودية- فيديو

2020/10/22 | 09:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- برز موضوع حريق تنومة على قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك غوغل في المملكة العربية السعودية، صباح الخميس، في الوقت الذي أكد فيه الدفاع المدني السعودي على تطبيق خطط الإسناد البشري والآلي.



ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، مقاطع فيديو من موضع الحريق واستجابة الدفاع المدني والأجهزة المعنية للحريق، ليعيد الدفاع المدني نشر مقطع الفيديو […]

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