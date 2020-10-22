المخابرات الأمريكية تتهم إيران وروسيا بالتدخل في انتخابات 2020

2020/10/22 | 09:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف الأربعاء، إن روسيا وإيران تحاولان التدخل في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وأدلى راتكليف بهذا التصريح في مؤتمر صحافي رُتب له على عجل وشمل أيضا مدير مكتب التحقيقات الاتحادي إف.بي.آي، كريس راي.

ويظهر الإعلان الذي جاء قبل أسبوعين من الانتخابات مستوى القلق بين كبار المسؤولين الأمريكيين من سعي جهات أجنبية لتقويض ثقة المواطنين في نزاهة التصويت، ونشر معلومات مضللة في محاولة للتأثير على نتائجه.

وقال راتكليف: “نؤكد أن إيران ورسيا حصلتا بشكل منفصل على بعض معلومات تسجيل الناخبين”.

ومعظم بيانات تسجيل الناخبين معلنة.



لكن راتكليف قال إن المسؤولين الحكوميين “علموا بالفعل أن إيران ترسل رسائل بريد إلكتروني مزيفة، لترهيب الناخبين والتحريض على الاضطرابات الاجتماعية والإضرار بالرئيس ترامب”.

وكان راتكليف يشير إلى رسائل البريد الإلكتروني التي أٌرسلت يوم الأربعاء وجاءت على نحو يوحي بأن جماعة “براود بويز” الموالية لترامب هي من أرسلها، وذلك وفقا لمصادر حكومية.

وسبق أن حذرت وكالات المخابرات الأمريكية من تدخل إيران للإضرار بفرص ترامب في الفوز وأن روسيا تحاول مساعدته في الانتخابات.

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