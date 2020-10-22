أسعار بيع وشراء الدولار وباقي العملات والذهب لهذا اليوم

2020/10/22 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي اليوم الخميس 22.10.2020

سعر بيع الدولار 125,500

سعر شراء الدولار 124,500

تقريبي

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اليورو : 100 يورو 118,50 دولار

الأسترليني : 100 باوند 131,37 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 782,80 ليرة تركية

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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1915,10$

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سعر برميل نفط الخام برنـت

41,60 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي

39,87 دولار

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