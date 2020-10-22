انطلاق الصفحة الثالثة من عمليات ’الوعد الصادق’ في البصرة

2020/10/22 | 09:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انطلقت صباح اليوم الخميس، الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة.



وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام للقناة الرسمية، وتابعه "ناس" (22 تشرين الاول 2020)، إن "الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق انطلقت صباح اليوم في محافظة البصرة للبحث عن المطلوبين والسلاح غير المرخص".

وأعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، انطلاق المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق.

وقالت القيادة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الأول 2020) إنه "تم انطلاق الصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة".

وأضاف البيان أن "النتائج الأولى تؤكد على اعتقال 36 مطلوبا حسب مذكرات إلقاء القبض و4 أشخاص ممن يتعاطون المواد المخدرة مع المبرزات الجرمية بالتعاطي".

وأكدت القيادة على "مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع في مناطق الحيانية ودور التجاوز"، مشيرة إلى أن "عمليات الدهم والتفتيش لاتزال مستمرة حسب مامرسوم لها".

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