"خلية إعلامية".. رسالة مسربة للهاشمي قبل اغتياله تكشف "ذراعا جديدا لإيران" في بغداد

2020/10/22 | 09:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر حساب على تطبيق تلغرام للرسائل النصية المشفرة، الأربعاء، محادثة مسربة بين المستشار السابق للحكومة العراقية والمحلل السياسي هشام الهاشمي تحدث فيها عن خلية إعلامية، تابعة للحرس الثوري الإيراني، في بغداد.

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