العنايه الالهيه تنقذ الفنان ” محمد كريم ” من حادث قاتل – صور

2020/10/22 | 09:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- تعرض الفنان محمد كريم، لحادث سير بسيارته، كاد أن يودي بحياته، وتم نقله إلى المستشفى.



ونشر كريم، صورًا من الحادث عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: “قدر الله وما شاء فعل أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر على طريق سيء جبلي وإتجاهين”.



وتابع: “أنا في المستشفى دلوقتي أدعولي ربنا يشفيني ويقومني […]

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