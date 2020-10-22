العمل: الوجبة 29 للقروض الميسَّرة ستشمل 6 آلاف عاطل

2020/10/22 | 09:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن أنَّ القروض الميسرة ضمن الوجبة الـ 29 ستشمل ستة الاف عاطل.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “عدد المتقدمين للحصول على القروض الميسرة حتى انتهاء موعد التقديم في التاسع من الشهر المقبل يقدر بـ 100 الف عاطل”، مبينا انه “سيتم شمول نحو ستة الاف منهم ليكونوا ضمن الوجبة الـ 29 التي ستعلن بعد اغلاق التقديم عليها واختيار المشمولين والذي سيتم الكترونيا، مؤكدا وجود وجبات لاحقة ستطلق تباعا”.

وأضاف باهض، ان “القروض ستشمل العاطلين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة، كما سمح للمتقدمين في العام 2018 على القروض الميسرة ممن لم يحدثوا بياناتهم ولم يشملوا حينها، بالتقديم الان على قروض الوجبة 29، ليشمل منهم من لم يمتلك راتبا شهريا من الرعاية الاجتماعية او المعين المتفرغ او راتبا حكوميا”، منوها بأنه “حال تقديم ممن لديهم راتب رعاية او معين متفرغ، يتم التنازل عنه كشرط للحصول على القروض الميسرة لاقامة مشروع صغير وابتكاري”.

واشار باهض الى انه “تم اعداد شروط الحصول على القرض التي تتضمن ان يكون مشروعه صغيرا وابتكاريا ويشجع القطاع الخاص، واصطحاب كفيل للحصول على القرض سواء كان موظفا او متقاعدا مدنيا او عسكريا، اما مدة التسديد فتصل الى خمسة اعوام وبدون فوائد مع السماح بعدم الدفع خلال السنة الأولى”.



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