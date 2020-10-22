مؤسسة الشهداء تعلن انجاز 90% من معاملات ضحايا التظاهرات

2020/10/22 | 09:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت مؤسسة الشهداء، الخميس، عن انجاز أكثر من 90% من معاملات ضحايا التظاهرات في بغداد والمحافظات.

وقال مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي في حوار تابعته /المعلومة/، ان “المؤسسة اصدرت الوجبة الاولى من الهويات التقاعدية للمشمولين في عموم البلاد، والعمل جار لإصدار الوجبة الثانية منها قريبا”، مبينا أن “المؤسسة بادرت بفتح نافذة الكترونية خاصة لترويج معاملاتهم سواء من الشهداء او المفقودين او المخطوفين او المصابين”.

واكد المندلاوي “ايلاء المؤسسة اهتماما بالغا لملف الضحايا في محافظة ذي قار التي شهدت النسبة الاكبر من عدد الشهداء، اذ اجرت زيارة خاصة اليها ووزعت منحة رئيس الوزراء البالغة 10 ملايين دينار بين 117 اسرة من ذوي الشهداء فيها، بينما تم تسلم 63 اضبارة من معاملاتهم لشمولهم بالقانون، والبقية منها قيد الانجاز بعد الانتهاء من الاجراءات الادارية الخاصة بالدوائر الأخرى”.

وأشار إلى أن دائرته “شكلت خلية ازمة تختص بانجاز معاملات ضحايا التظاهرات في البلاد”، مبينا أن “المؤسسة شكلت غرفة عمليات مركزية وغرفا اخرى بكل مديريات المؤسسة بالمحافظات التي شهدت تظاهرات، كما ان اللجان أحصت شهداء التظاهرات وروجت معاملاتهم بعد زيارة اسرهم ميدانيا والتحقق من سلامة الموقف الامني واجراءات هيئة المساءلة والعدالة للتحقق من عدم وجود مانع لشمولهم”.



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