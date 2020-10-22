2020/10/22 | 09:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر "وكالة الصحافة المستقلة" قائمة بـ اسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط والمعادن في الأسواق العراقية ليوم الخميس، (22 تشرين الأول 2020) بحسب رصد عدد من المختصين.

التدوينة اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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