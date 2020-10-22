بايرن يقهر اتلتيكو مدريد برباعية بيضاء

2020/10/22 | 09:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حقق بايرن ميونخ، انتصارًا عريضًا بنتيجة اربعة اهداف دون رد على أتلتيكو مدريد، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل الأهداف لبايرن ميونخ، كومان “هدفين” في الدقيقتين 28 و72، وجوريتسكا في الدقيقة 41، وتوليسو في الدقيقة 66.

وبهذا الانتصار، يرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يقبع أتلتيكو مدريد في ذيل الترتيب.



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