2020/10/22 | 09:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انطلقت صباح الخميس ، الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).