الداخلية تحدد أسباب جرائم العنف الأسري بالعراق وتتوقع ارتفاعها

2020/10/22 | 09:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة الداخلية، الخميس، أسباب جرائم العنف الأسري بالعراق، متوقعة ازدياد حالات العنف الاسري خلال المرحلة المقبلة، ان لم تعالج بالشكل الصحيح.

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