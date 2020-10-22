فريق طبي من البصرة يسجل تفوقا نادرا على مستوى العالم

2020/10/22 | 09:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

سجَّل فريق جراحة قاعدة الجمجمة في مستشفى الصدر التعليمي في البصرة تفوقاً طبياً نادراً على المستوى المحلي والعالمي من خلال إجراء نحو 150 عملية لاستئصال أورام الغدة النخامية في المخ خلال الأعوام الثلاثة الماضية بضمنها عمليات لـ 12 مريضاً من الاطفال و9 من كبار السن.

يأتي ذلك الانجاز الطبي في الوقت الذي يعاني فيه المرضى المصابون بورم الغدة النخامية في عموم البلاد من عدم وجود مراكز متخصصة لإجراء العملية عن طريق التنظير الأنفي دون اللجوء إلى فتح الجمجمة، خاصة بعد توقف أحد المراكز الطبية في بغداد وتعذر إجرائها تحت ظروف قاهرة مثل العمليات بالتقنيات المذكورة.

وقال رئيس الفريق الجراحي التخصصي أحمد محمد العباسي اختصاصي جراحة الأنف والاذن والحنجرة، إن “الفريق الطبي وبمعية الاستشاري د.



حسن هادي استشاري جراحة الجملة العصبية، والدكتور دريد التميمي اختصاصي الأنف والاذن والحنجرة أجرى عمليات بنسبة نجاح 100 % لنحو 150 مريضا مصابا بورم الغدة النخامية خلال السنوات الثلاث الماضية من مختلف المحافظات».



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