مقتل إرهابيين اثنين والاستيلاء على عبوات ناسفة في ديالى

2020/10/22 | 09:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الخميس، عن مقتل إرهابيين اثنين والاستيلاء على عبوات ناسفة بكمين محكم في محافظة ديالى.وذكرت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “بكمين استخباري محكم في بساتين منطقة العبارة بمحافظة ديالى، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ديالى في وزارة الداخلية من قتل إرهابيين اثنين والاستيلاء على حازم ناسف وثلاثة بنادق وعبوتان معدة للتفجير و مسطرة وسبحة تفجير و ورمانتين يدويتين وفتيل كوارتز وقداحات تفجير وبطارية مسلكة تستخدم للتفجير وجهاز موجة سلاح هاون”.وأضافت أن “العملية تمت بعد تشكيل فريق مختص بالاشتراك مع قوة من قسم شرطة العبارة ونصب كمين محكم لمدة أربعة أيام استناداً لمعلومات استخباراتية عن نية العصابات الإرهابية استهداف المواطنين بنصب عبوات في تلك البساتين”، مبينة أنه “تم رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر”.



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