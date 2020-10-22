الخدمات النيابية: أغلب المشاريع الوزارية في المحافظات متلكئة

2020/10/22 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع - محمد الطالبي

أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أن أغلب المشاريع الوزارية المنفذة في المحافظات متلكئة، فيما أشارت إلى أن بعض المشاريع الاستثمارية تشوبها الإشكالات.

وقال رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن "أغلب المشاريع الوزارية المنفذة في المحافظات كالبنى التحتية والإسكان متلكئة وفيها مشاكل كثيرة".

واضاف، أن "هناك مشاريع ستراتيجية مهمة في محافظة ذي قار شكلت كابوساً على أهالي المحافظة منها تقاطع الإسكان ومشروع مجاري الناصرية الكبير ومشروع ماء الإصلاح والشارع الحولي"، مؤكداً أن "هذه المشاريع كانت تشكل عبئاً كبيراً على المواطن".

وأشار إلى أن "مشروع ماء الإصلاح ستستفيد منه خمسة أقضية (الفهود والحمّار والجبايش وسيد دخيل والإصلاح)"، لافتاً إلى أنه "خلال اجتماع لجنة الخدمات مع وزارة البلديات اتضح أن المشروع منذ 2008 ، وحتى الآن لم يحسم بسبب بعض الاجراءات الروتينية".

وتابع، أنه "تم تشخيص الخلل ووضعت المعالجات لإكمال المشروع المهم".

وبشأن المشاريع الاستثمارية أكد السهلاني أن"أغلب المشاريع المحالة من قبل هيئات الاستثمار في المحافظات سكنية"، مبيناً أن "لدى لجنته مجموعة أسئلة واستفهامات واشارات ودلالات على بعض المشاريع التي تشوبها نوع من الشبهة والاشكالات.

ولفت إلى أن "المشكلة الأساسية التي يعاني منها المواطن طيلة السنوات الماضية مشكلة السكن"، منوها بأن "حل أزمة السكن يمكن من خلال القطاع الخاص واستقطاب الشركات المميزة القادرة على بناء مجمعات سكنية جيدة".

ومضى بالقول: إن "قيمة المجمعات السكنية في العراق مقارنة بالمحيط الاقليمي باهظة الثمن، لافتاً إلى أن "لجنته داعمة لأي مشروع استثماري من شأنه أن ينهض بالواقع الاقتصادي للبلد".

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