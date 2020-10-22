2020/10/22 | 09:38 - المصدر: عين العراق

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الامن

الخميس 22 أكتوبر 2020 | 09:26 صباحاً | عدد القراءات : 17

البدء بمرحلة جديدة من عمليات الوعد الصادق في البصرة

انطلقت صباح الخميس ، الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام، إن "الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق انطلقت صباح اليوم في محافظة البصرة".

وأضاف، أن "العملية تأتي للبحث عن المطلوبين والسلاح غير المرخص"

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