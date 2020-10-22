تعرف على مشروع ” قانون الاقتراض ” وهل له علاقة بتأخير إطلاق الرواتب؟

2020/10/22 | 09:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تسعى العديد من البلدان في ظل الازمات الاقتصادية للبحث عن مخارج للازمة المالية عبر تشغيل آلة الدولة باجراء عملية الاقتراض وتسخير جزء من عملية الاقتراض للاستثمار، رؤية ذهب اليها متخصصون بالشأن الاقتصادي العراقي و هذا ما نحن بسدده.



فما هو مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لعام 2020؟ مشروع قانون الاقتراض […]

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