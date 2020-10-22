تركيا تمدد التنقيب في مياه شرق المتوسط

2020/10/22 | 09:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت تركيا إنها مددت بقاء سفينة المسح أوروتش رئيس التابعة لها وسفينتين أخريين في المنطقة المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط حتى 27 أكتوبر الجاري.وبحسب وكالة “رويترز” قالت البحرية التركية في إشعار بحري إن السفينتين الأخريين، أتامان وجنكيز هان، ستواصلان العمل إلى جانب أوروتش رئيس في منطقة جنوب شرقي جزيرة رودس اليونانية حتى 27 أكتوبر الجاري.



وكان من المقرر من قبل أن تعمل السفن الثلاث حتى 22 من أكتوبر.يشار إلى أن هناك خلافا بين تركيا واليونان، العضوان بحلف شمال الأطلسي، بشأن مطالبات متعارضة بالأحقية في موارد الطاقة في شرق المتوسط ولهما رؤى متداخلة بخصوص حدود الجرف القاري لكل منهما.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه لا يريد إقصاء تركيا، مشيرا إلى أن سلوكها يؤدي إلى ذلك لأنها فضلت سفن التنقيب عن المباحثات”.وتابع، خلال مؤتمر صحفي مشترك في نيقوسيا، برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس اليوناني نيكوس أنستاسيادس، الأربعاء الماضي: “أنقرة فضلت الاعتداءات على إعادة المباحثات الاستكشافية وفضلت إرسال سفن التنقيب لشرق المتوسط”.وتابع: “ناقشت مع الرئيسين المصري والقبرصي المذكرة البحرية التركية مع ليبيا وكيف أنها تعتمد حدودا بحرية غير موجودة”.واشتعل التوتر بين تركيا واليونان في اب الماضي عندما أرسلت أنقرة السفينة أوروتش رئيس إلى مياه تطالب اليونان وقبرص بالسيادة عليها أيضا.



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