حالات الشفاء تفوق إصابات كورونا في ديالى خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/10/22 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي في ديالى، الخميس (22 تشرين الأول 2020)، بأن حالات الشفاء تفوقت على إصابات فيروس كورونا في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ديالى سجلت 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف، أن "المحافظة شهدت شفاء 162 شخصاً من كورونا، دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس".

ومع هذه الحصيلة، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا 13227، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 11926، والوفيات 235 حالة منذ تفشي كورونا.

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