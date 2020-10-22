الاستشارات الحكومية في لبنان.. ميقاتي يرشح سعد الحريري لرئاسة الحكومة

2020/10/22 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

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سمى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، عضو مجلس النواب الحالي، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس (22 تشرين الاول 2020)، سعد الحريري لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة.





وذكر ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "انسجاما مع الموقف الذي أعلنته بعد اعتذار السفير مصطفى أديب، أعلن ترشيح سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة".





وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس نجيب ميقاتي إلى القصر الجمهوري في بعبدا، ويلتقي الآن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، في هذه الأثناء، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة.

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