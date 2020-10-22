الاستشارات النيابية انطلقت في لبنان.. الحريري لرئاسة الحكومة و

2020/10/22 | 09:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام من الذكرى الأولى لموجة الاحتجاجات التي عرفت بـ "ثورة تشرين 2019"، يتجه لبنان إلى اختيار سعد الحريري، رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو الذي استقال بعد فترة وجيزة من انطلاق التظاهرات، في 17 أكتوبر، التي حملّته مسؤولية الفساد المالي والإداري، الذي وضع البلاد في أضخم أزمة مالية بتاريخه.

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