2020/10/22 | 09:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ سرى جياد/ اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القاء القبض على شبكة من عصابات “داعش” الارهابي في كركوك.



وذكرت الوكالة في بيان لها تلقته المستقلة انه تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية المحترم و وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود القي القبض على شبكة ارهابية مؤلفة من خمسة عناصر تنتمي لما يسمى بـ”ولاية […]

التدوينة وزارة الداخلية : القبض على خمس عناصر لعصابات داعش في كركوك ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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