مظاهرات مؤيدة ومعارضة لتكليف الحريري بتشكيل حكومة لبنانية

2020/10/22 | 09:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجمع عدد من المحتجين في وسط بيروت مساء اليوم الأربعاء، رفضاً لتكليف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، وتجمع بالقرب منهم عدد من مناصري الحريري، وقامت القوى الأمنية بالفصل بين الطرفين.

وتجمع عدد من الناشطين من الحراك الشعبي في وسط بيروت للتعبير عن رفضهم تكليف الحريري، وقال بعضهم إن “سعد الحريري لم يقدم شيئا للبلد منذ 15 عاماً”.

وقام محتجون من مناصري الرئيس الحريري بإحراق قبضة الثورة في ساحة الشهداء.

ومن المقرر أن تنظلق غداً الخميس الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن أجلها من 15 إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ولم يترشح للتكليف سوى سعد الحريري الذي رشح نفسه معلناً أنه “مرشح طبيعي”، بعد اعتذار مصطفى أديب في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي عن عدم تشكيل الحكومة.

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