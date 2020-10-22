ناسا: لدينا نية لانشاء إنشاء محطة نووية على القمر

2020/10/22 | 09:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..شدد رئيس ناسا، جيمس برايدنستاين، على ضرورة إنشاء محطات نووية على القمر.جاء ذلك على لسانه في مؤتمر فيديو عقده مع وزارة الطاقة الأمريكية بعد توقيع مذكرة التفاهم بينها وبين ناسا.وقال: “نعتزم العودة إلى القمر لنبقى هناك لمدة طويلة، الأمر الذي يتطلب منا طاقة نووية على القمر ونظاما يعمل على توليدها.



ويسرنا أن تساعدنا وزارة الطاقة في إنشاء هذا النظام باستخدام الطاقة النووية”.وشدد برايدنستاين كذلك على أهمية استخدام الطاقة النووية من أجل استصلاح المريخ.وقال:” إننا بحاجة إلى محرك صاروخي نووي أو نووي كهربائي يسمح لنا باختزال الوقت اللازم للوصول إلى المريخ” وأعرب عن أمله بقدرة وزارة الطاقة على تصنيع محرك كهذا.وكانت ناسا قد طرحت في وقت سابق مناقصة إنشاء مفاعل نووي على القمر بقدرة 10 كيلوواط.



وسيتم الإعلان عن الشركة الفائزة في المناقصة مطلع العام المقبل.انتهى / 25م

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