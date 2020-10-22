طقس العراق : استمرار درجات الحرارة المعتدلة لاسبوعين قادمين

2020/10/22 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – تشير التنبؤات الجوية إلى ان طقس العراق سيشهد استمرار لدرجات الحرارة الثلاثينية لأسبوعين قادمين ولا بوادر لانخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.



وقال الراصد الجوي واثق السلامي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الخميس, إن “مخرجات نماذج الرياح المدارية والكتل الرطبة مبشرة كل ما اقتربنا من تشرين الثاني”.



وأوضح أن “نموذج الرياح الصاعده […]

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