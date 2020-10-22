اوراق علمانية الحلقة (2) - أحمد فاضل المعموري

2020/10/22 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_فاضل_المعموري تحديات المرحلة..



الدين والدولة كيف ستعالج تحديات الدولة التي تلقى بظلالها على المجتمع، ليس من منظور ديني، باعتبار الدين هو ايمان وعقيدة، وإنما من منظور سياسي واقتصادي، واعتبارها صيرورة واقع وتمثل تحدي للبقاء او التلاشي، متماسكة محافظة على أركانها التي تشكلت فيها الولادة الحديثة بعد محنة الامبراطوريات والسلطنة والممالك .



والانسان ذلك المخلوق الازلي الذي يبحث عن حدود تحميه من الظلم والجوع .



أذا ......





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