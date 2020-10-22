محكمة التمييز تحكم لصالح وزارة الثقافة في قضية مشروع دار الأوبرا

2020/10/22 | 10:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تابعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار قراراً تمييزياً في القضية المرفوعة ضدها بخصوص عقد مشروع إنشاء دار الأوبرا العراقية، بعد إثبات إخلال الشركة المتعاقد معها بشروط التعاقد.

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