الرافدين: فروعنا مستمرة باسترداد أقساط القروض من المتلكئين

2020/10/22 | 10:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، ان فروعه في بغداد والمحافظات مستمرة بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الاول 2020)، ان "هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف".

واشار الى ان "المصرف اتخذ الإجراءات القانونية والادارية بحق كل من تخلف عن سداد ما بذمته من القروض بمختلف أنواعها".

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