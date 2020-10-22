"لا ينبغي طرد أحد أو جعله بائساً".. البابا فرانسيس يدعم زواج المثليين

2020/10/22 | 10:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا البابا فرنسيس إلى إبتكار قانون اتحادي مدني للزواج من أجل تغطية المثليين بشكل قانوني، مشدداً على أنّهم "أبناء الله"، في تصريح هو الأول في تاريخ الفاتيكان، إذ لطالما اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية أنّ المثلية الجنسية غير مقبولة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

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