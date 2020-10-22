وزارة الزراعة تمنع استيراد الرمان بسبب وفرة المنتج المحلي

2020/10/22 | 10:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن منع استيراد الرمان، مبينة ان المنع جاء لوفرة المنتوج.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف انه “أستناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الأستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي فقد حصلت الموافقة … Readmore

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