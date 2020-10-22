وفاة متطوع شارك في اختبارات لقاح اكسفورد ضد مرض كورونا المستجد

2020/10/22 | 10:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر رسمية، وفاة متطوع شارك في اختبارات اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد ضد مرض كوفيد-19 توفي في البرازيل، من دون أن توضح ما إذا كان قد حصل على اللقاح أو على دواء وهمي.وهذه أول حالة وفاة لمتطوع يشارك … Readmore

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