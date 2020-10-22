2020/10/22 | 10:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول في العتبة الحسينية يدعو الجهات الصحية الى تفسير ما حدث في عاشوراء والاربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول في العتبة الحسينية يدعو الجهات الصحية الى تفسير ما حدث في عاشوراء والاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).