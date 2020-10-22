اقليم كردستان يطلق تسهيلات للفلاحين مع عودتهم للزراعة

2020/10/22 | 10:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - اكدت حكومة إقليم كردستان العراق، انها ستطلق تسهيلات للفلاحين مع عودة الكثيرين منهم إلى الزراعة ضمن مساعي للبحث عن حلول لأزمتهم الاقتصادية.

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