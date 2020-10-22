قوات الاحتلال تقتحم بلدة دورا شمال الخليل

2020/10/22 | 10:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدة دورا شمال الخليل، وداهمت عدة منازل وشرعت في تفتيشها في قرية عيون أبو سيف جنوب مدينة دورا جنوب الخليل،” القريبة من مستعمرة “نجاهوت”.وفي السياق اعتقلت قوات العدو شابين من مخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن قوات العدو اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق كثيف للرصاص، واعتقلت شابين بعد مداهمة منزليهما.



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